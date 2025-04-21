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        Turhal'da öğretmenler ve veliler kitap okuma etkinliğine katıldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokulda öğretmenler ve veliler kitap okuma etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:04 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:08
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        Turhal'da öğretmenler ve veliler kitap okuma etkinliğine katıldı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokulda öğretmenler ve veliler kitap okuma etkinliğine katıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde uygulanan "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu Kitap Kulübü öğrencileri ve velileri "Kırk Kere Söyledim" isimli kitabın okuması ve değerlendirmesini okul kütüphanesinde gerçekleştirildi.

        Kitap Kulübü, mayıs ayının başında da "Bağırmayan Anneler" kitabı için okuma etkinliği yapacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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