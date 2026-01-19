Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Başçiftlik'te karla mücadele her alanda sürüyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:54 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:54
        Başçiftlik'te karla mücadele her alanda sürüyor
        –Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İlçe merkezinde belediye ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmaları gece gündüz aralıksız sürüyor.


        Anayollar, cadde ve sokakların kar temizliği sonrasında belediye ekipleri park ve bahçelerdeki karları temizlemeye başladı.

        Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada,


        "Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu sene beklentilerimizin üzerinde kar yağışı aldık. Kar yağışı fazla olunca çalışmalar da o kadar güçleşiyor. Kar temizliği öncelikli olarak ana cadde ve meydandan başlatılıyor. Daha sonra cadde ve sokaklara geçiliyor. Fen işlerine bağlı temizlik işçilerimiz de okul, cami, işyeri ve kaldırımların temizliğini yapıyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

