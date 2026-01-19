Habertürk
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:49
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ilçe genelinde etkisini sürdürüyor. İlçede, dün gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

        Belediye ekipleri kar küreme, tuzlama ve kumlama çalışmalarına yeniden başladı.

        İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

        Artova ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri yolda kalan araçlara yardımcı oldu.

        Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

