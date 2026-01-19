Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Belediye ekipleri ana arterler, mahalle yolları, hastane çevreleri, okul bölgeleri ve toplu taşıma güzergahları başta olmak üzere şehir genelinde 348 personelle kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yoğun kar yağışı süresince ekiplerinin sahada gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Vatandaşlarımızın güvenliği ve şehir içi ulaşımın aksamaması için tüm imkanlarımızla 7/24 görev başındayız. Fen İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde, tüm teknik birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ediyorum."

