Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.M.H. idaresindeki 60 HV 738 plakalı otomobil, Ayazma Küme Evleri mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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