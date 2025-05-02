"Tokat Yaşayan Miras Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali"nin açılışı yapıldı.

Vali Abdullah Köklü, tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağbasan Medresesi'nde düzenlenen festivalin açılış töreninde, kültürün somut örneklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının ve mirasa sahip çıkılmasının toplumsal gereklilik olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise Bakanlığın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün bu yıl gerçekleştireceği 10 programdan birisinin, Tokat'taki bu festival olduğunu dile getirdi.

Tokat'ın 1000 yıllık Türk-İslam geçmişinin bulunduğu anlatan Mumcu, şunları kaydetti:

"Tokat, çok kıymetli sanat dallarında 'yaşayan miras' olarak kabul edilen kıymetli sanatçılarımızın bulunduğu bir şehir. Biz bu etkinliklerle sadece şehrimizi tanıtmıyoruz, buradaki mirasımızı, gastronomimizi, birçok daldaki mirasımızı genç kuşaklara aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Tokat'ta 3 gün sürecek festivalimizin başlangıç günündeyiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 100. Yıl Vizyonu içerisinde en önemli konulardan bir tanesi geçmişimizi tanımak, geçmişimize ait mirasımızı unutmamak."