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        "Tokat Yaşayan Miras Festivali" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:59 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:16
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        "Tokat Yaşayan Miras Festivali" başladı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali"nin açılışı yapıldı.

        Vali Abdullah Köklü, tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağbasan Medresesi'nde düzenlenen festivalin açılış töreninde, kültürün somut örneklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının ve mirasa sahip çıkılmasının toplumsal gereklilik olduğunu söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise Bakanlığın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün bu yıl gerçekleştireceği 10 programdan birisinin, Tokat'taki bu festival olduğunu dile getirdi.

        Tokat'ın 1000 yıllık Türk-İslam geçmişinin bulunduğu anlatan Mumcu, şunları kaydetti:

        "Tokat, çok kıymetli sanat dallarında 'yaşayan miras' olarak kabul edilen kıymetli sanatçılarımızın bulunduğu bir şehir. Biz bu etkinliklerle sadece şehrimizi tanıtmıyoruz, buradaki mirasımızı, gastronomimizi, birçok daldaki mirasımızı genç kuşaklara aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Tokat'ta 3 gün sürecek festivalimizin başlangıç günündeyiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 100. Yıl Vizyonu içerisinde en önemli konulardan bir tanesi geçmişimizi tanımak, geçmişimize ait mirasımızı unutmamak."

        Programda, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce "Selçuklu Giysileri" defilesi de gerçekleştirildi.

        Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, MHP İl Başkanı Mustafa İpek ve protokol üyeleri katıldı.

        Festival pazar günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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