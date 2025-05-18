Tokat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tokat'tın Zile ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Tokat'tın Zile ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ramazan A, idaresindeki 05 KH 956 plakalı otomobil, Zile-Çekerek kara yolu Karayün mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Kalas Faris yaralandı.
Yaralılar, Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.