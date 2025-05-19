Tokat'ta bir kişi yengesini tabancayla öldürdü, kardeşini yaraladı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde abi, tabancayla yengesini öldürdü, kardeşini yaraladı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde abi, tabancayla yengesini öldürdü, kardeşini yaraladı.
İlçeye bağlı Karayaka beldesinde Orta Mahalle'deki 2 katlı evin 2. katında yaşayan Serkan D. (38) ile alt katında yaşayan kardeşi Emrah D. (35) arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine abi Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D'yi (34) tabancayla vurdu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı eşler ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Safiye D, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Abi Serkan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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