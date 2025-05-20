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        Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bebek öldü

        Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:55
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        Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bebek öldü
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        Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.

        Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bebeğin cenazesi, Sivas'ta Kalebaşı köyünde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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