Tokat'ta evden 800 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı

Tokat’ta bir evden 800 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Perakende Mahallesi'nde bir evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını 3'ü kadın 4 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerden B.Y. ve S.E, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde çalınan ziynet eşyaları ile bir otomobilde yakalandı.

Diğer zanlılar S.Ç. ve A.T. ise Ankara'da gözaltına alındı.

Tokat'a getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.Y. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.Ç. ve A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada tutuklanan kadın zanlının, adliyeye sevki sırasında kucağında bebek olduğu görüldü.