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        Tokat'ta minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:23 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:38
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        Tokat'ta minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Eyyüp Özer (72) yönetimindeki 58 DZ 419 plakalı traktör, D-100 kara yolu Akça köyü kavşağında, Ahmet Demirel (43) idaresindeki 05 AEC 554 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada, traktör sürücüsü ile minibüste bulunan Ayşegül Öztürk (40), Muhammet Taha Güneş (8), Sedanur Özyurt (19), Kardelen Hanedar (29), Emine Akca (42) ve Asuman Gündüz (46) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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