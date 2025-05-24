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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:15 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:15
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite stadyumunda düzenlenen törende, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

        Üniversitelerinde 40 binden fazla öğrenci bulunduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bir milyon fide ürettik, yerel tohumluk patates geliştirdik, Karayaka kuzusu ıslah projemizle hayvancılığa katkı sunmaya başladık. TÜBİTAK ve TEKNOFEST projelerine olan ilgi arttı. 10 bölüm bağımsız akreditasyon aldı ve uluslararası işbirlikleri genişledi. Kazakistan ile imzalanan çift diploma programı da üniversitemizin uluslararası vizyonunun bir göstergesi."

        TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise üniversite öğrencilerinin hayata yeni bir başlangıç yapacağını belirterek, "Bundan sonraki yaşamınızda eş, iş ve aş konusunda elinizden gelen her şeyi yapmanızı istiyorum. Mezun olan kardeşlerimize ömür boyu başarılar diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

        Mezuniyet törenine Beyazıt ile Prof. Dr. Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, üniversite öğrencileri ve aileleri katıldı.

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