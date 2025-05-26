Tokat'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tırın sürücüsü tutuklandı

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti.

Göçmenlerin içerisinde yakalandığı tırın şoförü S.S. ile peşinden gelmekte olan tırın sürücüsü M.K'nin Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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