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        Tokat'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tırın sürücüsü tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:43
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        Tokat'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tırın sürücüsü tutuklandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı.

        Göçmenlerin içerisinde yakalandığı tırın şoförü S.S. ile peşinden gelmekte olan tırın sürücüsü M.K'nin Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 kara yolunda peş peşe hareket eden 2 tırı durdurmuş, S.S'nin kullandığı tırda 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalamıştı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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