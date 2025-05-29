Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta BELMEK zanaat atölyeleri yıl sonu etkinliği yapıldı

        Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) zanaat atölyeleri yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta BELMEK zanaat atölyeleri yıl sonu etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) zanaat atölyeleri yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BELMEK zanaat atölyeleri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlik programı, Hıdırlık Meydanı'nda kurulan sergi stantlarıyla başladı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Başta Yasemin hanım ve kurs müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tokat'ımızın ne kadar bereketli ve kıymetli bir yer olduğuna bir kez daha şahit olduk. Hanımefendilere gösterdikleri zerafetli yürüyüşlerinden ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bu alanda kurulan stantlarımızda BELMEK kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimize ait birbirinden değerli ürünler sergileniyor. BELMEK’ler birer meslek edindirme kursları olarak faaliyet gösteriyor. İnşallah önümüzdeki yıl üç yeni BELMEK açarak sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte, "Tokat kandili" temasıyla işlenen Tokat’a özgü kıyafetlerin yer aldığı defile de gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti

        Benzer Haberler

        Tokat'ta bahçedeki çite sıkışan kedi kurtarıldı
        Tokat'ta bahçedeki çite sıkışan kedi kurtarıldı
        Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        TOGÜ'de öğrenci kulüpleri İsrail'e tepki gösterdi
        TOGÜ'de öğrenci kulüpleri İsrail'e tepki gösterdi
        Tokat'ta mozaik bulunan alanda kazı çalışması başlatıldı
        Tokat'ta mozaik bulunan alanda kazı çalışması başlatıldı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi