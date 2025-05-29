Tokat'ta BELMEK zanaat atölyeleri yıl sonu etkinliği yapıldı

Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) zanaat atölyeleri yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BELMEK zanaat atölyeleri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlik programı, Hıdırlık Meydanı'nda kurulan sergi stantlarıyla başladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Başta Yasemin hanım ve kurs müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tokat'ımızın ne kadar bereketli ve kıymetli bir yer olduğuna bir kez daha şahit olduk. Hanımefendilere gösterdikleri zerafetli yürüyüşlerinden ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bu alanda kurulan stantlarımızda BELMEK kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimize ait birbirinden değerli ürünler sergileniyor. BELMEK’ler birer meslek edindirme kursları olarak faaliyet gösteriyor. İnşallah önümüzdeki yıl üç yeni BELMEK açarak sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, "Tokat kandili" temasıyla işlenen Tokat’a özgü kıyafetlerin yer aldığı defile de gerçekleştirildi.