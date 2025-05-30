GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta darbedildiği öne sürülen kadın hastanede öldü

Olayla ilgili M.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Vücudu ve başında darp izlerine rastlanan Hatice Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Y'yi Tokat Devlet Hastanesi, M.K'yi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

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