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        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta darbedildiği öne sürülen kadın hastanede öldü

        Tokat'ta darbedildiği ileri sürülen kadının hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:29
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        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta darbedildiği öne sürülen kadın hastanede öldü
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        Tokat'ta darbedildiği ileri sürülen kadının hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

        İddiaya göre, Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Y'yi Tokat Devlet Hastanesi, M.K'yi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

        M.K, polise, Hatice Y. ile darbedilerek yaralandıklarını söyledi.

        Vücudu ve başında darp izlerine rastlanan Hatice Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

        Olayla ilgili M.K. ve A.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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