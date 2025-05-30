GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta darbedildiği öne sürülen kadın hastanede öldü
Tokat'ta darbedildiği ileri sürülen kadının hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.
Tokat'ta darbedildiği ileri sürülen kadının hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.
İddiaya göre, Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Y'yi Tokat Devlet Hastanesi, M.K'yi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
M.K, polise, Hatice Y. ile darbedilerek yaralandıklarını söyledi.
Vücudu ve başında darp izlerine rastlanan Hatice Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili M.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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