Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, küçükler futsal il birincisi oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Küçükler Futsal Müsabakaları'nda Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, Tokat şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Küçükler Futsal Müsabakaları'nda Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, Tokat şampiyonu oldu.
Okul Sporları Faaliyetleri Küçükler Erkek Futsal Turnuvası'na Tokat'tan dört grupta 13 takım katıldı.
Turnuvanın finalinde Erbaa Özel Açı Ortaokulu'nu 3-2 yenen Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, namağlup birinci oldu.
Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu futsal takımı öğrencileri, şampiyonluğu Filistinli çocuklara hediye ederek Filistin dansı yaparak kutladı.
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