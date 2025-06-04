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        Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, küçükler futsal il birincisi oldu

        ​​​​​​​Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Küçükler Futsal Müsabakaları'nda Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, Tokat şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:30
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        Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, küçükler futsal il birincisi oldu
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        ​​​​​​​Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Küçükler Futsal Müsabakaları'nda Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, Tokat şampiyonu oldu.

        Okul Sporları Faaliyetleri Küçükler Erkek Futsal Turnuvası'na Tokat'tan dört grupta 13 takım katıldı.

        Turnuvanın finalinde Erbaa Özel Açı Ortaokulu'nu 3-2 yenen Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu, namağlup birinci oldu.

        Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu futsal takımı öğrencileri, şampiyonluğu Filistinli çocuklara hediye ederek Filistin dansı yaparak kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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