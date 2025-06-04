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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:18
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmasında Erbaa'da gerçekleştirilen yol uygulamasında, narkotik arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir araçta arama yapıldı.

        Yapılan aramada 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçta bulunan ve gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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