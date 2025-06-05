Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
E.Ç. (48) idaresindeki 34 KM 686 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Çakmak köyü Dokuzdolambaç mevkisinde devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Z.Ç. (46), E.Ç. (18) ve T.A.A. (2) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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