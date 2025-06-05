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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:07
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        E.Ç. (48) idaresindeki 34 KM 686 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Çakmak köyü Dokuzdolambaç mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücüyle araçta bulunan Z.Ç. (46), E.Ç. (18) ve T.A.A. (2) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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