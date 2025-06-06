Tokat'ta asırlık kavurma ikram etme geleneği yaşatılıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde misafirlere köy halkı tarafından kavurma ikram etme geleneği bir asrı aşkın süredir sürdürülüyor.

Koçak köyü sakinlerince kurban bayramlarında komşu köy halkı ve ilçe dışından gelen misafirlere kavurma ikram etme geleneği devam ettiriliyor.

Koçak Köyü Yeni Cami imam hatibi Mehmet Fatih Yanık, gazetecilere, bir asırdan fazla süredir süregelen gelenekleri kapsamında misafirlerine kurban etinden yaptıkları kavurmayı ikram ettiklerini söyledi.

Geleneklerine Kovid-19 salgını sürecinde ara verdiklerini belirten Yanık, "Sonrasında geleneğimiz yeniden canlandı. Evlerimize bereket, şifa olması için köylülerimizin ve hayvan sahiplerinin imece usulü bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir organizasyon bu." dedi.

Bu geleneğin köylerinde yaşayan Mehmedi Behrullah Hazretleri döneminden bu yana sürdüğünü anlatan Yanık, "Eskiden çevre köylerden bayram veya cuma namazı kılmaya geliyorlar. Özellikle bayramlarda burası kalabalık oluyor. Misafirler uzak yollardan geldiği için köylülerce imece usulü çok güzel şekilde sofralar seriliyor, kazanlar kaynıyor. Anadolu'da burası ilk yerleşim yerlerinden, Türk köylerinden biri. Misafirperverliği göstermek adına güzel bir örnek. Halen devam ediyor günümüzde." ifadelerini kullandı.