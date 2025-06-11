Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
S.T.S. idaresindeki 19 AFU 396 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Günlüce mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan R.A.S. ve İ.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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