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        Erbaa'da Kazım Karabekir Caddesi'nde çalışmalar başladı

        Erbaa Belediyesi, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı ile Erek Caddesi'ni birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nin yenilenmesi için çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:35
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        Erbaa'da Kazım Karabekir Caddesi'nde çalışmalar başladı
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        Erbaa Belediyesi, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı ile Erek Caddesi'ni birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nin yenilenmesi için çalışmalara başladı.

        Erek Caddesi'nden Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'na kadar olan 1,2 kilometrelik Kazım Karabekir Caddesi'ni yenilemek için belediye çalışma gerçekleştiriyor.

        Daha önce yapımı tamamlanan Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı ile bağlanarak alternatif hastane yolu olarak planlanan caddede kaldırım, refüj düzenleme, otopark, altyapı, aydınlatma ve kesitin kurtardığı noktalarda bisiklet yolu çalışması yapılacak.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yeni hastaneye alternatif bağlantı yolu olarak planladıkları Kazım Karabekir Caddesi'nde çalışmalara başladıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin bu yolu hastane yolu olarak kullanmasını istiyoruz. D-100 tehlikeli. Buraya kavşak, sanayinin üstüne yeni yol açtık. Burayı o sebeple hastaneye bağladık. Burada otobüs, kamyon, tır yok. D-100'de öyle değil. Hem kaldırım hem otopark, kesitin kurtardığı yerlerde bisiklet yolu, hepsini planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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