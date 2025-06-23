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        Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölen kadının cenazesi toprağa verildi

        Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle, yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:04
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        Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölen kadının cenazesi toprağa verildi
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        Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle, yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'nin cenazesi yakınları tarafından alınarak Almus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Yakınları tarafından buradan alınan kadının cenazesi, Üçgöl köyünde kılınan cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin kontrolünde defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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