Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölen kadının cenazesi toprağa verildi
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle, yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle, yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'nin cenazesi yakınları tarafından alınarak Almus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yakınları tarafından buradan alınan kadının cenazesi, Üçgöl köyünde kılınan cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin kontrolünde defnedildi.
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