Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor.
Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor.
Alınan bilgiye göre, vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların, genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Bu yıl 1 Ocak-23 Haziran tarihlerinde vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 999 kişi başvurdu.
Hastalık tanısı konulan ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi edilenlerden 13'ü taburcu edildi, 1 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine ve 2 kişi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi, 2 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.
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