Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta gönüllere huzur veren ezgilerle "Tekke Musikisi" gecesi düzenlendi

        Tokat'ta gönüllere huzur veren ezgilerle "Tekke Musikisi" gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:20 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta gönüllere huzur veren ezgilerle "Tekke Musikisi" gecesi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta gönüllere huzur veren ezgilerle "Tekke Musikisi" gecesi düzenlendi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Amasya Üniversitesi Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen "Tekke Musikisi Konseri", Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluştu.

        Konsere Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile eşi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve eşi, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, akademik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Doç. Dr. Tahir Çağman'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği konser, tarihi atmosferiyle büyüleyen Gökmedrese'de mistik bir havada gerçekleşti.

        Konserde ney, kudüm, bendir, tanbur ve kanun gibi geleneksel Türk müziği enstrümanları eşliğinde tekkelerin manevi mirasını yansıtan eserler seslendirildi.

        Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Doç. Dr. Tahir Çağman, Dr. Hüseyin Onur Erdem, Aslan Usta, Hamza Usalır, Cüneyt Kılıç ve Emre Tektaş gibi alanında uzman müzisyenlerin yer aldığı saz heyeti, dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yangın çıkan motosiklette hasar oluştu
        Tokat'ta yangın çıkan motosiklette hasar oluştu
        Tokat'ta "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi düzenlendi
        Tokat'ta "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defilesi düzenlendi
        Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı
        Tokat'ta Yeşilay stant açtı
        Tokat'ta Yeşilay stant açtı
        Tokat'ta sıcak hava etkili oldu
        Tokat'ta sıcak hava etkili oldu
        Tokat'ta temizlik görevlisinin süpürgesiyle sahipsiz köpeğin sırtını kaşıma...
        Tokat'ta temizlik görevlisinin süpürgesiyle sahipsiz köpeğin sırtını kaşıma...