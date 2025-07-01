Tokat'ta yuvadan düşen leylek tedavi altına alındı

Belediyede görevli veteriner Yaşar İş, anne leyleğin zayıf yavruları yuvadan attığını belirterek, bir bacağı bulunmayan yavruyu yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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