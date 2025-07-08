Tokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi hayatını kaybetti
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Zinav Kanyonu'ndaki şelaleden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Zinav Kanyonu'ndaki şelaleden düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yolüstü beldesinde bulunan Zinav Kanyonu'nda yürüyüş yapan Turan Başaran (44), ayağının kayması sonucu yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şelaleden düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Tokat AFAD İl Müdürlüğü dalgıç ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu Başaran'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Başaran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.
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