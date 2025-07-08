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        Tokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi hayatını kaybetti

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Zinav Kanyonu'ndaki şelaleden düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 23:29 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:29
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        Tokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi hayatını kaybetti
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Zinav Kanyonu'ndaki şelaleden düşen kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Yolüstü beldesinde bulunan Zinav Kanyonu'nda yürüyüş yapan Turan Başaran (44), ayağının kayması sonucu yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şelaleden düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Tokat AFAD İl Müdürlüğü dalgıç ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu Başaran'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        Başaran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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