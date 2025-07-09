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        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:29 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:29
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        Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
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        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

        Vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

        KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

        TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-9 Temmuz'da ise vücuduna kene yapışan 34 kişi başvurdu.

        Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 29'u taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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