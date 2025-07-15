MHP Tokat İl Başkanı İpek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İpek, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinde zaferin adının Türkiye olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da vatana sahip çıkıldığını vurgulayan İpek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, devletimizin bekasına ve milli iradeye kasteden hain darbe girişimine karşı canı pahasına direnerek dünyaya unutulmaz bir ders vermiştir. Bu şanlı direniş, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en büyük göstergesi olmuştur. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi devletimiz ve milletimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve milletimizin birlik ruhuna sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz."