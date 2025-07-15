AK Parti Tokat İl Başkanı Dizer'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dizer, mesajında, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

15 Temmuz 2016 gecesi ülkenin birliğine, demokrasiye ve milli iradeye karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi olduğunu anlatan Dizer, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin dirayeti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, bayrağına ve geleceğine sahip çıkmış, dünyada eşi benzeri olmayan bir demokrasi destanı yazmıştır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde ülkemiz bölünmekten, devletimiz yok olmaktan kurtulmuş, milli irade üzerinde hiçbir gücün iradesi olamayacağı tüm dünyaya gösterilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi her alanda daha güçlü, daha bağımsız ve daha müreffeh bir geleceğe taşımak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz’un bize bıraktığı en büyük miras, birlik ve beraberliğimizi koruyarak güçlü Türkiye yolunda ilerlemektir."