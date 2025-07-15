Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş'ten Tokat Valisi Köklü'ye ziyaret

Ateş de Köklü'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti.

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