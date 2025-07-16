Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ın Niksar ilçesinde 30 bin ton patates rekoltesi bekleniyor

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bu yıl patates rekoltesinin 30 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın Niksar ilçesinde 30 bin ton patates rekoltesi bekleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bu yıl patates rekoltesinin 30 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

        Niksar ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda patates üretimi gerçekleştiriliyor. Yağış ve iklimsel faktörlere bağlı olarak dekarda ortalama 3-4 ton verim alınıyor.

        Şubat ve mart aylarında tohumları toprakla buluşturulan patatesin hasadı ise 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştiriliyor. Hasat edilen ürünler, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerine başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

        Bu yıl ilçede patates rekoltesinin 30 bin tona ulaşması bekleniyor.

        Patates üreticisi Abdullah Demir, AA muhabirine, bu yıl 190 dekar alanda patates ürettiklerini dile getirerek, "Tarladan tarlaya verim değişiyor. Bu sene 130 ton patates rekoltesi bekliyoruz. Patatesin kilosunu 5 ila 8 lira arasında satıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü

        Benzer Haberler

        Tokat'ta hafif ticari araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta hafif ticari araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta tabancanın ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
        Tokat'ta tabancanın ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
        Tabancayı kurcalarken kazara kendisini vurdu
        Tabancayı kurcalarken kazara kendisini vurdu
        Tokat'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri...
        Tokat'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri...
        TOGÜ ile Shanxi Tarım Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
        TOGÜ ile Shanxi Tarım Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş'ten Tokat Valisi Köklü'ye ziyaret
        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş'ten Tokat Valisi Köklü'ye ziyaret