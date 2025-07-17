Tokat'ta çocuk korosu konser verdi
Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi'nde eğitim alan çocuklardan oluşan çocuk korosu yaz konseri verdi.
Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi’nde eğitim alan çocuklardan oluşan çocuk korosu yaz konseri verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilırmak Bilgi Evi yanında gerçekleşen programda, müzik öğretmeni Ebru Erbek Ergün rehberliğinde hazırlanan çocuklar, konser verdi. Ailelerin ve müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, miniklerin performansı beğeni topladı.
Korodaki öğrencilerden Melisa Binbaş, "Yaz konseri için arkadaşlarımla yoğun hazırlık süreci geçirdik, birlikte çalıştık, provalar hem öğretici hem de çok eğlenceliydi. Müzik öğretmenimiz Ebru Erbek Ergün bize hem şarkı söylemeyi hem de sahne duruşunu öğretti." ifadesini kullandı.
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