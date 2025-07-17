Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 250 dekar buğday ekili alan yandı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi ve Amasya Belediyesi itfaiyeleri ile Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

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