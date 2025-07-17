Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 250 dekar buğday ekili alan yandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 250 dekar ekili alan zarar gördü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 250 dekar ekili alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki buğday ekili arazide yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi ve Amasya Belediyesi itfaiyeleri ile Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Vatandaşlar da traktörlerle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 250 dekar buğday ekili alanda zarar oluştu.
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