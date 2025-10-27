Tokat'ta anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Teke, "Başta özverili öğretmenlerimiz olmak üzere, destekleriyle yanımızda olan tüm velilerimize ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza gönülden teşekkür ederiz." dedi.

Pasta kesimiyle devam eden etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve aileleriyle birlikte oluşturdukları Türk bayrağı sergisi ilgi gördü.

