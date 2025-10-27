Tokat'ta anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Tokat'ın Pazar ilçesine anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Tokat'ın Pazar ilçesine anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Mahperi Hatun Anaokulu'nda düzenlenen törene Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ve protokol üyeleri katıldı
Pasta kesimiyle devam eden etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve aileleriyle birlikte oluşturdukları Türk bayrağı sergisi ilgi gördü.
Teke, "Başta özverili öğretmenlerimiz olmak üzere, destekleriyle yanımızda olan tüm velilerimize ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza gönülden teşekkür ederiz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.