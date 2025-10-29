Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Tokat'ın Reşadiye, Pazar ve Pazar ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:24 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:24
        Tokat'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Tokat'ın Reşadiye, Pazar ve Pazar ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Reşadiye Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Kaymakam Ahmet Tan ve Belediye Başkanı Ergül Ünal, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        - Pazar

        Pazar Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Kaymakam Ramazan Teke ve Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        - Zile

        Zile ilçe Stadyumunda düzenlenen törende de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Çağlar Tekin ve Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

