        Tokat'ta kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonda çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Giriş: 06.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:15
        Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonda çıkan yangın, hasara neden oldu.

        50. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki O.D'ye ait 28 AEA 261 plakalı kamyonda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiyeye ekipleri sevk edildi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyonda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

