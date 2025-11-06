Tokat'ta 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde hakkında 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan 57 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.K.A. (20), teknik ve fiziki takip sonucunda polis tarafından Niksar ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
