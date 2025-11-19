GÜNCELLEME - Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'daki, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanıklar savunmalarında, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürüp, tahliyelerini talep etti. Duruşmada 3 kişi tanık olarak dinlendi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Jandarma ekipleri 18 Mayıs 2024'te bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bağ evine gidip içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede ölmüştü.
Patlamada yaralanan ve evinde tedavisi süren baba Ahmet Karaçoban, 23 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.
Bu arada iki şüphelin olaydan 8 gün önce keşif için Erbaa ilçesine giderken, Samsun'da bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde yemek yedikleri anın görüntüleri dava dosyasına yer aldı.
Görüntüde, şüphelilerin akaryakıt istasyonuna gelmeleri ve restoran bölümünde yemek yemeleri ve ayrılmaları yer alıyor.
