GÜNCELLEME - Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Görüntüde, şüphelilerin akaryakıt istasyonuna gelmeleri ve restoran bölümünde yemek yemeleri ve ayrılmaları yer alıyor.

Bu arada iki şüphelin olaydan 8 gün önce keşif için Erbaa ilçesine giderken, Samsun'da bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde yemek yedikleri anın görüntüleri dava dosyasına yer aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

Sanıklar savunmalarında, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürüp, tahliyelerini talep etti. Duruşmada 3 kişi tanık olarak dinlendi.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'daki, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.