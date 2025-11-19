Habertürk
        Tokat Haberleri

        TOGÜ mutfak eğitim ve üretim tesisi örnek model oluyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) mutfak eğitim ve üretim tesisi uygulamalı eğitimde örnek model oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:24
        TOGÜ mutfak eğitim ve üretim tesisi örnek model oluyor
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) mutfak eğitim ve üretim tesisi uygulamalı eğitimde örnek model oluyor.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Mutfak Eğitim ve Üretim Tesisinde, aşçılık öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanları sunularak "öğrenci odaklı ve uygulamaya dayalı eğitim" vizyonunun somutlaştırıldığı, öğrencilerin de mesleki becerilerini profesyonel mutfak ortamında geliştirdiği ifade edildi.

        Aşçılık öğrencileri, tesiste, pasta, ekmek üretimi, ekşi mayalı ve glütensiz ürünler ile çikolata üretim süreçlerini deneyimliyor.

        Profesyonel ekipmanlarla gerçek bir üretim mutfağında çalışma deneyimi kazanan öğrenciler, iş disiplinini ve sektör standartlarını da yerinde öğreniyor.

