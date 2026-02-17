Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat Belediyesi ekipleri ramazan ayı öncesi camilerde temizlik yapıyor

        Tokat Belediyesi ekipleri ramazan ayı öncesi camileri temizliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:39 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediyesi ekipleri ramazan ayı öncesi camilerde temizlik yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Belediyesi ekipleri ramazan ayı öncesi camileri temizliyor

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesinde kent genelindeki cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını başlattı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ibadethanelerin iç mekanları, avluları, şadırvanları ve lavabo alanları detaylı şekilde temizlenerek hijyen standartlarına uygun biçimde dezenfekte ediliyor.

        Ekipler, özellikle yoğun kullanım alanlarında titiz bir çalışma gerçekleştirirken, halılar özel makinelerle temizleniyor, kapı ve pencere yüzeyleri dezenfektan ürünlerle arındırılıyor. Temizlik çalışmalarının ardından cami içlerinde gül suyu sıkılarak ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir ortam oluşturuluyor.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Hemşehrilerimizin ibadetlerini huzur ve hijyen içerisinde gerçekleştirebilmeleri için ekiplerimizle birlikte seferber olduk. Ramazan ayı boyunca da temizlik çalışmalarımız aralıksız sürecek. Amacımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebileceği nezih ve ferah mekanlar hazırlamaktır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslamaleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyor, ramazanın rahmetini ve bereketini hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta ibadethaneler Ramazan'a hazırlandı
        Tokat'ta ibadethaneler Ramazan'a hazırlandı
        Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntüle...
        Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntüle...
        Erbaa Belediyesi yaklaşık 2 milyar liralık yatırım projelerini tanıttı
        Erbaa Belediyesi yaklaşık 2 milyar liralık yatırım projelerini tanıttı
        Tokat'ta 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi
        Tokat'ta 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi
        Tokat Genç Çiftçi Akademisi programı başladı
        Tokat Genç Çiftçi Akademisi programı başladı