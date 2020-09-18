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Tokat'ta, kooperatif seçimde yaşanan gerginlik tatlıya bağlandı

DHA

Tokat'ta, kooperatif seçimde yaşanan gerginlik tatlıya bağlandı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu seçimlerinde mevcut Başkanı Fehmi Çankaya güven tazelerken, seçimde yaşanan gerginlik ise tatlıya bağlandı. 
Dün kooperatife ait çay bahçesinde yapılan, Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu seçimlerinde mevcut Başkan Fehmi Çankaya ile Burhan Kıral arasında geçen seçimlerde tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Kongre sırasında sık sık yapılan sosyal mesafe uyarıları dikkate alınmadı. Yaşanan arbedede taraflardan bazılarının sandalyelerle birbirlerine yaptığı saldırı kameralara yansıdı. Çevik kuvvet ekipleri tarafından ayrılan taraflar, seçim alanı dışına çıkarılırken, oy kullanma işlemi kaldığı yerden devam etti.  Oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından sayıma geçildi. 712 delegeden 497'si oy kullandığı seçimlerde 2 oy geçersiz sayıldı. Mevcut Başkan Çankaya 307 oy alarak güven tazelerken, Burhan Kıral 188 oy aldı.
Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin Başkanlığına seçilen Fehmi Çankaya seçimde kardeşliğin kazandığını belirterek, "Biz hem komşuyuz hem kardeşiz. Burada sanayi sitemiz kazandı. Bu bir görev yarışıdır. Bugün ben olurum, yarın o olur, bir gün başkası olur. Önemli olan sonucun hayırlı uğurlu olmasıdır. Ben Burhan kardeşime teşekkür ediyorum" dedi. 
Rakibi Burhan Kıral ise, "Biz sanayide bir aileyiz. Bazı yanlışlıklar oldu ama onalar adına bizler sizlerden özür dileriz. Bizler her zaman beraberiz. Başkanımızı tebrik eder başarılar dilerim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-18 11:39:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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