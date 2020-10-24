Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya can suyu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya can suyu

İHA

Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya can suyu

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde anız yangının ortasında kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Keçeci köyünde çıkan anız yangınını fark eden vatandaşlar durumu Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Alevleri söndürmeye çalışan ekipler kaplumbağayı yanmak üzereyken fark etti. Son anda yanmaktan kurtarılan kaplumbağanın üzerine su dökülerek serinletildi. O anlar ise bir görevlinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi çarşıya yerleştirilen deve kervanı heykelleri, dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Tarihi çarşıya yerleştirilen deve kervanı heykelleri, ...
Geleneksel okçuluklar Tokat'ta yarıştı
YEREL HABERLER Geleneksel okçuluklar Tokat'ta yarıştı
Tokat'ta geleneksel okçular sıralamaya girebilmek için yarıştı
YEREL HABERLER Tokat'ta geleneksel okçular sıralamaya girebilmek ...
Reşadiye, doğalgazla tanışacak
YEREL HABERLER Reşadiye, doğalgazla tanışacak
Sonbaharın eşsiz güzelliği havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sonbaharın eşsiz güzelliği havadan görüntülendi
Tokat'ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Tokat'ta sonbahar güzelliği
Türkiye’ye örnek proje, 1 milyon adet hediye edildi
YEREL HABERLER Türkiye’ye örnek proje, 1 milyon adet hediye edildi
Köyde ekmek fırını yangını
YEREL HABERLER Köyde ekmek fırını yangını
Erbaa OSB’de 10 fabrikaya yer tahsisi
YEREL HABERLER Erbaa OSB’de 10 fabrikaya yer tahsisi
Tokat’ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER Tokat’ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Tokat'ta alıç meyvesini çekirdeğiyle yiyen 3 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Tokat'ta alıç meyvesini çekirdeğiyle yiyen 3 kişi ...
Sivas’tan sonra Tokat’ta da çekirdeğiyle alıç yiyenler hastanelik oldu
YEREL HABERLER Sivas’tan sonra Tokat’ta da çekirdeğiyle alıç ...
Asırlık han, otel olarak hizmet verecek
YEREL HABERLER Asırlık han, otel olarak hizmet verecek
Namaz kılmaya gitti, tezgahındaki para kutusu çalındı
YEREL HABERLER Namaz kılmaya gitti, tezgahındaki para kutusu çalındı
Erbaaspor - Yozgatspor 1959: 0-1
YEREL HABERLER Erbaaspor - Yozgatspor 1959: 0-1
Tokat'ta, EBA mobil destek aracı köy yollarında
YEREL HABERLER Tokat'ta, EBA mobil destek aracı köy yollarında
Saniyeler içinde çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Saniyeler içinde çaldı, güvenlik kameralarına ...
Üniversite eğitimi yarım kaldı, bacağını kaybetti, yaşama azmini kaybetmedi
YEREL HABERLER Üniversite eğitimi yarım kaldı, bacağını kaybetti, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X