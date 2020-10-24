Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya can suyu

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Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde anız yangının ortasında kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Keçeci köyünde çıkan anız yangınını fark eden vatandaşlar durumu Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Alevleri söndürmeye çalışan ekipler kaplumbağayı yanmak üzereyken fark etti. Son anda yanmaktan kurtarılan kaplumbağanın üzerine su dökülerek serinletildi. O anlar ise bir görevlinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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