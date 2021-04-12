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Tokat Belediyesi 500 ihtiyaç sahibinin evine iftar yemeği ulaştıracak

İHA

Tokat Belediyesi 500 ihtiyaç sahibinin evine iftar yemeği ulaştıracak

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Ramazan ayı boyunca 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek, 5 bin aileye ise gıda kolisi ulaştırılacağını söyledi.
Tokat’ta, Ramazan ayı boyunca 42 mahallede vatandaşları sahura kaldıracak olan 16 davulcu belediye binası önünde kısa bir gösteri yaptı. Gösterinin ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ramazan ayı boyunca yapılacak gıda kolisi ve sıcak yemek yardımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pandemi dolayısı ile birçok etkinliğin yapılamayacak olduğunu belirten Başkan Eroğlu, önümüzdeki ramazan ayında normale dönmeyi ümit ettiklerini söyledi. Ramazan deyince akla davulcuların gediğini belirten Başkan Eroğlu, “Bu yıl da tüm mahallelerimizde davulcularımız geleneksel kıyafetleriyle manileri ile vatandaşlarımızı sahura uyandıracak. Davulcu ekibimiz hazır” dedi.
Ramazanda yardımlaşmanın önemine değinen Başkan Eroğlu, “Bu Ramazan ayında da hemşerilerimize yardım etmek için çalışacağız. 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolilerimizi ulaştırmaya başladık. İhtiyaç halinde gıda paketlerimizi artıracağız. Diğer taraftan da sıcak yemek konusu gündemimizde var. Yaşlı olan yatalak olan, yemek yapamayan, yalnız yaşayan birçok insanımız var. Bu şekilde bize ulaşan 500 insanımız var. Bu 500 insanımıza 30 gün boyunca sıcak yemeğimizi ulaştıracağız. Muhtarlarımıza bildirdik. Sıcak yemek ihtiyacı ile belediyemize başvuran vatandaşlarımıza da ulaşacağız, bu rakam 500 ile sınırlı değil. Bazen yardım etmek isteyen vatandaşlar ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu noktada hamiyetperver yardımsever insanlarımız varsa bize ait aşevlerine, banka hesaplarına makbuz karşılığında rahatlıkla zekatlarını, fitrelerini iletebilirler ve bizler de bu yardımları ihtiyaçlı insanlara ulaştırabiliriz” diye konuştu.
Başkan Eroğlu, Ramazan ayına özel çocuklara bazı sürprizlerinin olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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