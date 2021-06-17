Online 'Kariyer Jandarma' söyleşisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından kolluk kuvvetlerinde 'kariyer jandarma' adlı söyleşi programı gerçekleştirildi.

Türkiye de ilki online olarak yapılan söyleşi Jandarma Genel Komutanlığı tanıtım videosu gösterimi ile başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatih Erarslan moderatörlüğünde gerçekleşen Ehli kariyer söyleşine Jandarma Albay Özlem Yılmaz, Jandarma Albay Genç Osman Önal, Jandarma Albay. Dr. Emrah Akçay, Jandarma. Binbaşı Musa Atar konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide Jandarma Binbaşı Musa Atar sözleşmeli subay olabilmenin şartları ile ilgili bilgi verdi. Jandarma Albay Özlem Yılmaz ise kadın subay olarak yaptıkları çalışmalar ile yürütülen projeleri dile getirdi. Onlie söyleşide öğrenciler jandarma ile ilgili merak ettikleri konuları sorarak bilgi alma şansı buldu.

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