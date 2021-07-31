Tokat’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Tokat’ta, ormanlık alanlara girişlerin geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 01 Ağustos30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak ve anız yakılması yasaklandığı bildirildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi; “01.08.2021 ile 30.09.2021 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak, anız ve bahçe artıklarını toplanarak yakılması yasaklanmıştır. Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2021 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19:00’dan sonra müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Kolluk kuvvetleri gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.”

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