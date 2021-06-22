TOKAT NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Tokat eski adıyla Bizans dönemi adıyla Komana, Yunanca Τοκάτ, İran dönemi adıyla Kah-Cun, Selçuklu Devleti döneminde Dar Ün-Nusret, Moğollar döneminde Sobaru adlarıyla da bilinen Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ili. Kuzeyde Samsun, kuzeydoğuda Ordu, doğu ve güneyde Sivas, güneybatıda Yozgat ve batıda Amasya illeriyle komşudur. İlçelerinden Yeşilyurt ve Sulusaray İç Anadolu Bölgesi'nde kalır.
1943 yılında Erbaa, 1944'te Artova ve Turhal, 1954 yılında Almus, 1987 yılında Pazar ve Yeşilyurt, 1990 yılında ise Sulusaray ve Başçiftlik ilçeleri kurulmuştur.
Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 12 ilçe, 37 belediye ile bu belediyelerde 315 mahalle ve ayrıca 613 köy vardır. İl merkezinin denizden yüksekliği 630 m.'dir.
TOKAT'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
|İlçe
|Nüfus
2019
|Nüfus
2020
|Nüfus
Artışı %
|Belediye
Sayısı
|Mahalle
Sayısı
|Köy
Sayısı
|Köy
Nüfusu
|Şehir
nüfusu
|Şehirde
oturan %
|Alanı
km2
| km2'ye
düşen kişi
|Almus
|27.658
|23.825
|-13,86
|6
|33
|32
|5.381
|18.444
|77,41
|1.033
|23
|Artova
|8.374
|8.132
|-2,89
|1
|7
|26
|3.998
|4.134
|50,84
|444
|18
|Başçiftlik
|8.323
|5.530
|-33,56
|2
|9
|6
|562
|4.968
|89,84
|246
|22
|Erbaa
|95.611
|98.342
|2,86
|4
|44
|74
|17.358
|80.984
|82,35
|1.173
|84
|Merkez
|199.805
|203.395
|1,80
|5
|59
|107
|32.740
|170.655
|83,90
|2.003
|102
|Niksar
|65.308
|61.119
|-6,41
|6
|47
|83
|11.429
|49.690
|81,30
|889
|69
|Pazar
|13.330
|13.209
|-0,91
|2
|12
|16
|4.729
|8.480
|64,20
|188
|70
|Reşadiye
|43.870
|34.211
|-22,02
|6
|39
|73
|8.309
|25.902
|75,71
|1.102
|31
|Sulusaray
|7.598
|7.083
|-6,78
|1
|4
|14
|2.439
|4.644
|65,57
|266
|27
|Turhal
|79.604
|79.776
|0,22
|2
|35
|52
|14.776
|65.000
|81,48
|940
|85
|Yeşilyurt
|8.969
|8.871
|-1,09
|1
|6
|16
|3.222
|5.649
|63,68
|280
|32
|Zile
|54.297
|54.368
|0,13
|1
|20
|114
|20.855
|33.513
|61,64
|1.480
|37
|Tokat
|612747
|597.861
|-2,43
|37
|315
|613
|125.798
|472.063
|78,96
|10.044
|60
TOKAT'IN YÖRESEL YEMEKLERİ
- Tokat kebabı
- Tokat çemeni
- Tokat gözlemesi
- Tokat keşkeği
- Zile batı
- Tokat yaprağı
- Tokat salçası
- Tokat kuşburnusu
- Tokat pağacı
- Zile pekmezi
- Niksar cevizi ve cevizli çöreği
- Madımak
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