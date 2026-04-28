Tokat'ta Ballıca Mağarası yolunda çökme meydana geldi
Tokat'ın Pazar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Ballıca Mağarası'nın yolunda çökme meydana geldi
Giriş: 28 Nisan 2026 - 15:02
Pazar ilçesi ile Ballıca Mağarası arasındaki kara yolunun 7. kilometresinde, Ballıca köyü yakınlarında yolda toprak kayması sonucu çatlaklar oluştu.
Yetkililerin çökmenin meydana geldiği yerde dubalarla önemler aldıkları görüldü.