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Tokat'ta Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp, gömmüş!

Tokat'ta tekstil işçisi Murat Alper'in kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i öldürüp hafriyat alanına gömdüğü ortaya çıktı. Cinayet, Murat Alper'in eşinin telefonundan yakınlarına 'İyiyim' mesajı atmasıyla aydınlandı

Tokat'ta Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp, gömmüş!
Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürmüş!
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DHA

Tokat'ın Zile ilçesinde 10 Eylül'de polise başvuran Murat Alper (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı. Dün eşinin telefonundan yakınlarına 'iyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Murat Alper, cesedi ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Alper'in itirafı üzerine yapılan aramada 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in cansız bedenine ulaşıldı. Ceset otopsi için Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Murat Alper adliyeye sevk edildi. Kadriye Alper'in aynı zamanda Murat Alper'in dayısının kızı olduğu belirtildi.

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