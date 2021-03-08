İHA

Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İHA'nın haberine göre, öğretmenlerin kent merkezinden beldeye servisle gelmesi nedeni ile aynı servisi kullanan 30 öğretmen izole edildi.

Öğretmenlerin izole edilmesi nedeniyle lise ve ortaokul düzeyinde 10 gün süre ile yüz yüze eğitim ve öğretime ara verildi. 360 öğrencinin evlerinden online eğitimlerine devam edeceği kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, yaptığı açıklamada bir öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeni ile eğitim ve öğretime ara verildiğini belirterek, “Ortaokul ve lisemizin 10 gün sonra tekrar açılmasını bekliyoruz. Çocuklarımızda herhangi bir şey yok” dedi.

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