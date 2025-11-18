Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sırasında S.D.’nin üzerinde 109 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. S.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Araştırmayı derinleştiren ekipler uyuşturucu maddenin temini, aracılığı ve satışını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.Ö., S.E., C.D., A.Ö., ve K.T. gözaltına alındı. 531 adet sentetik eczanın daha ele geçirildiği operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden M.Ö., C.D., K.T. çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö. ve S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında 109 adet sentetik ecza ile ilk yakalan S.D.'nin ise daha önce savcılıkça ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyonlarda toplam 640 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA