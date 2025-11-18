Habertürk
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Tokat'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplam 640 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 20:17 Güncelleme: 18.11.2025 - 20:17
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sırasında S.D.’nin üzerinde 109 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. S.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Araştırmayı derinleştiren ekipler uyuşturucu maddenin temini, aracılığı ve satışını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.Ö., S.E., C.D., A.Ö., ve K.T. gözaltına alındı. 531 adet sentetik eczanın daha ele geçirildiği operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden M.Ö., C.D., K.T. çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö. ve S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında 109 adet sentetik ecza ile ilk yakalan S.D.'nin ise daha önce savcılıkça ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyonlarda toplam 640 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #TOKAT
        #tokat haber
        #yerel haber
